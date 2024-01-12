ВОЙНА В Украине В Киеве ликвидирован масштабный канал переправки уклонистов за границу

2024-01-12 12:29

Пограничники и правоохранители ликвидировали масштабный канал организации незаконной переправки за пределы Украины мужчин призывного возраста на основании поддельных документов о непригодности к военной службе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Сообщается, что группа граждан размещала объявления в социальных сетях и Телеграм-каналах о предоставлении помощи в выезде за границу путем изготовления пакета документов под названием "Белый билет". Свои услуги они оценивали в 1000 долларов США.



Готовые документы "клиенту" направлялись по почте, для отправки использовались вымышленные данные.



Установлено, что в 2023 году услугами организаторов этой схемы воспользовалось около 30 человек. Гражданам, воспользовавшимся поддельными документами, грозит уголовная ответственность.



Во время обысков, которые проводились одновременно по 12 адресам в Житомирской области и г. Киеве, изъята компьютерная и оргтехника, банковские карты, печати ТЦК, докторские печати, штампы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.



Задержаны два фигуранта уголовного производства.