ВОЙНА В Украине Задержаны серийные поджигатели объектов критической инфраструктуры

2024-11-27 10:29

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги в разных регионах Украины. Об этом информирует пресс-служба СБУ.



Основными "целями" врага были почтовые отделения, авто Сил обороны и релейные шкафы Укрзализныци.



Для совершения преступлений рашисты дистанционно привлекли двух рецидивистов, которые после отсидки за наркоторговлю и кражи искали заработки на Телеграм-каналах.



Так, в Киевской области задержали 28-летнего наркозависимого из Березани, который сжег местное отделение частного почтового сервиса.



Он также планировал уничтожить еще несколько админпостроек общины, но не успел этого сделать, поскольку был разоблачен правоохранителями.



На Прикарпатье задокументировали подрывную деятельность 40-летнего рецидивиста, который после срока за решеткой сжег авто ВСУ.



После задержания фигуранта расследование дополнительно установило его причастность к поджогам шкафа обогрева стрелочных переводов на важной линии железнодорожного сообщения.