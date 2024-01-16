Политика ПВО и дальнобойное оружие: Зеленский в Давосе провел встречу с Блинкеном

2024-01-16 20:04

На Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить сотрудничество в оборонной сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Детали

Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства.

- заявил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил лидера США Джо Байдена, Конгресс и весь американский народ за неизменную и мощную помощь Украине.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Давосе, где обсудил дальнейшее сотрудничество и финансовую поддержку Украины.

Напомним,

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном во время Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить оборонные потребности Украины и ситуацию на фронте.