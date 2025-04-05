Экономика Власти Франции назвали новые тарифы Трампа настоящей катастрофой для мировой экономики

2025-04-05 09:32

Новые тарифы президента США Дональда Трампа стали "катастрофой" для мировой экономики и создали "огромные трудности" для Европы. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, выступая в Сенате, передает BFMTV.

Он раскритиковал США за предательство своих союзников, предупредив о "серьезных временах", с которыми сталкиваются Европа и Запад.

Байру также заявил, что этот шаг станет "катастрофой для США и для граждан США".

"Моя мысль заключается в том, что все крупнейшие регионы мира сомкнутся на себе, а торговые войны теперь будут за правило (...), несущие опасности, которые, к сожалению, со временем станут неизбежны", - сказал он.

Премьер-министр Франции обвинил "правительство важнейшего государства на планете" - США в том, что оно "повернулось против своих союзников" и "больше не солидарно с ними" в этой "торговой войне".

"Мы, те, кто сообща создали альянс свобод на Западе, мы, которые верили, что это по меньшей мере так", - отметил он.

"Настали серьезные времена для всех нас, на горизонте период неопределенности - и то, что мы так долго выстраивали, будет поддано сомнению, как и вся наша экономика и все наше французское общество", - отметил Байру.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импортные товары. Он назвал это "Днем освобождения" Америки.