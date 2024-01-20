ВОЙНА В Украине Оккупанты снова заминировали ЗАЭС по периметру — МАГАТЭ

2024-01-20 08:30

 

Представители Международного агентства по атомной энергии обнаружили мины по периметру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — россияне уже не впервые минируют этот объект.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением объекта, которые ранее были обнаружены командой МАГАТЭ и изъяты в ноябре 2023 года, теперь снова на месте», — говорится в заявлении.

Гросси заметил, что это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. Генеральный директор МАГАТЭ повторил, что наличие мин не соответствует нормам безопасности.

Что предшествовало?

В конце августа 2023 года стало известно, что украинские саперы обезвредили пять российских мин по дороге к ЗАЭС для обеспечения ротации представителей МАГАТЭ.

А вот на участке, где россия начинала контролировать прохождение международных экспертов, не прозвучало ни одной детонации. Это свидетельствовало о том, что украинские военные не забрасывают дорогу минами.

В то же время российское Министерство обороны заявило, что это якобы армия россии «обеспечила проведение очередной ротации». Ведомство обвинило Украину в «попытке дискредитации Вооруженных сил россии как гаранта безопасности проведения ротации». В россии утверждают, что на пути инспекторов украинские военные якобы применили «средства, имитирующие взрывы боеприпасов».

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