ВОЙНА В Украине КАРТА Партизаны Крыма раскрыли новый маршрут переброски вражеской техники в Украину

2024-01-22 11:33

Железнодорожный вокзал во временно оккупированной Евпатории (Крым) начала задействовать рф для переброски техники на фронт. Об этом сообщает партизанское движение Атеш на своем Telegram-канале.

"Нашими агентами была проведена разведка перегрузки различной техники рашистов на железнодорожный вокзал в Евпатории. В частности, было зафиксировано перебрасывание десятка танков Т-62 и столько же БРЭМ-1 из РЭМ-КЛ", - говорится в сообщении.

БРЭМ-1 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника. РЭМ-КЛ предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.