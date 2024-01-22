ВОЙНА В Украине КАРТА Партизаны Крыма раскрыли новый маршрут переброски вражеской техники в Украину

2024-01-22 11:33

Железнодорожный вокзал во временно оккупированной Евпатории (Крым) начала задействовать рф для переброски техники на фронт. Об этом сообщает партизанское движение Атеш на своем Telegram-канале.

"Нашими агентами была проведена разведка перегрузки различной техники рашистов на железнодорожный вокзал в Евпатории. В частности, было зафиксировано перебрасывание десятка танков Т-62 и столько же БРЭМ-1 из РЭМ-КЛ", - говорится в сообщении.

БРЭМ-1 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника. РЭМ-КЛ предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.

subscriber subscriber

Еще по теме

Игнат: роССияне насытили силами ПВО Крым и фронт, а дальше - проходной двор

2024-01-21 16:30

Пошел ко дну: в оккупированном Крыму затонул сторожевой корабль оккупантов "Тарантул"

2024-01-18 16:05

Спутниковые снимки подтвердили уничтожение военной базы врага во временно оккупированном Крыму

2024-01-11 09:31

Украина истощает роССийскую систему ПВО в Крыму: в ISW раскрыли детали

2024-01-07 08:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Вопрос электронных повесток Верховная Рада рассмотрит в рамках законопроекта о мобилизации

2024-01-22 14:31

КАРТА Партизаны Крыма раскрыли новый маршрут переброски вражеской техники в Украину

2024-01-22 11:33

Украинские энергетики возобновили энергоснабжение, нарушенное в результате вражеских обстрелов

2024-01-22 09:37

Игнат: роССияне насытили силами ПВО Крым и фронт, а дальше - проходной двор

2024-01-21 16:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Вопрос электронных повесток Верховная Рада рассмотрит в рамках законопроекта о мобилизации 2024-01-22 14:31
КАРТА Партизаны Крыма раскрыли новый маршрут переброски вражеской техники в Украину 2024-01-22 11:33
Украинские энергетики возобновили энергоснабжение, нарушенное в результате вражеских обстрелов 2024-01-22 09:37
Игнат: роССияне насытили силами ПВО Крым и фронт, а дальше - проходной двор 2024-01-21 16:30