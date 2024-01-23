ВОЙНА В Украине Минобороны признало себя потерпевшей стороной по резонансному делу Гринкевичей - что дальше

2024-01-23 09:24

Министерство обороны признало себя потерпевшей стороной по так называемому делу Гринкевичей. Об этом в понедельник заявил директор Госбюро расследований Алексей Сухачев на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ.

Чиновник ответил таким образом на вопрос, есть ли уже или только планируются подозрения бывшим чиновникам Минобороны, которые также причастны к закупкам.

"В этом производстве уже сообщено о подозрении, то есть существует уже стадия привлечения к уголовной ответственности, пяти лицам, причастным к заключению контрактов, это бизнесмены... Следствие еще не завершено, следствие на начальной стадии, поэтому мы будем изучать всю цепь. Мы уже понимаем по результатам экспертиз, по результатам изучений документации, которая была изъята в Министерстве обороны", - говорится в сообщении.

Он добавил, что "есть полная коммуникация и сотрудничество с Министерством обороны, непосредственно с министром обороны, господином Умеровым".

"И Министерство обороны уже признало себя потерпевшей стороной в этом производстве. Поэтому о привлечении конкретных чиновников - это вопрос еще в работе у следствия и у прокуроров, и мы, как только будет у нас определенный результат, сразу будем выходить с коммуникацией к обществу и сообщать о наших достижениях в этом производстве", - резюмировал директор ГБР.

Как известно, в конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны - львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это предприниматель хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.