Життя ДБР розкрила багатомільйонну схему закупівлі неякісних захисних комплектів одягу для рятувальників

2026-02-17 13:30

Працівники Державного бюро розслідування за сприяння Нацполіції повідомили про підозру начальнику загону ГУ ДСНС у Хмельницькій області та його заступнику. Причиною стала закупівля неякісних захисних комплектів на понад 14 млн грн. Про це ДБР повідомила на своєму сайті.

"У 2022 році посадовці організували закупівлю 1 тисячі 730 комплектів хімічного захисту (костюм, рукавиці, чоботи та валіза). Для перемоги конкретного постачальника створили видимість конкуренції з трьома ціновими пропозиціями. Дві компанії виявилися фіктивними та не здійснювали відповідної діяльності.

Після укладення договору з бюджету сплатили понад 14 млн грн. Експертиза підтвердила, що отримані комплекти не відповідають технічним вимогам: мають ненадійні шви, а частина — без захисного скла", - йдеться в повідомленні.

Посадовці хоч і знали про порушення, та все ж не ініціювали повернення продукції постачальнику.

Мова про те саме підприємство, яке раніше поставило неякісні захисні комплекти для рятувальників Вінниччини.

Начальника загону та його заступника підозрюють у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та зі штрафом.

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.