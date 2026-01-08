Курйози Затримано шахрая, який намагався видурити 100 тисяч доларів у працівника ТЦК

2026-01-08 12:37

Правоохоронці затримали киянина, який намагався видурити $100 тисяч у начальника відділу районного територіального центру комплектування однієї з західних областей, повідомляє ДБР.

"У грудні… чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито "посередник" від ДБР. Він почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці начебто розслідують кримінальне провадження", – йдеться у повідомленні.

За інформацією бюро, зловмисник пропонував "вирішити питання" за $100 тисяч, насправді жодного провадження щодо посадовця не існувало.

Фігуранта затримали під час передачі $50 тисяч.

"Якщо будь-хто вимагає гроші "від імені ДБР" або пропонує за винагороду "вирішити питання" — це шахраї. Працівники ДБР толерують нульову толерантність до корупції та хабарів. У разі таких звернень або погроз – негайно звертайтеся із заявою до ДБР", – заявили у відомстві.

