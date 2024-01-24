Жизнь ЯК УКРАЇНЦЯМ ДИСТАНЦІЙНО ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ - ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

2024-01-24 12:28

Як оформити пенсію дистанційно:

На вебпорталі електронних послуг ПФУ оберіть вкладку «Заява про призначення пенсії» ознайомтеся з інформацією на екрані та натиснути «Вхід».

Увійдіть до особистого кабінету. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).Увійти можна і за допомогою «Дія.Підпис».

У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Дайте згоду на дистанційне інформування – оберіть зручний спосіб отримання повідомлень, щоби знати про статус своєї заяви. Натисніть «Продовжити» та оберіть вид пенсії, яку будете отримувати.

 Заповніть анкету-опитування та поставьте позначку про надання згоди на передачу й обробку персональних даних.

Долучить скан-копії необхідних документів.

На екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії – перевірте усі дані. У разі потреби – відредагуйте їх.

Натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ»

Заяву опрацюють упродовж 10 днів , а за результатами розгляду ви отримаєте повідомлення в обраний вами спосіб.

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