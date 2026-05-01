ВІЙНА В Україні Реєстр збитків відкрив п'ять нових категорій подачі заяв для постраждалих компаній, установ та громад

2026-05-01 10:32

На вебпорталі Дія вже можна подати заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, у п'яти нових категоріях, які стосуються пошкодження інфраструктури, а також знищення чи втрати активів. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра у Facebook .

"Завод, зруйнований ракетою. Склад, який згорів. Міська інфраструктура, яку відновлюють за бюджетні кошти. Бізнес, який довелося закрити через окупацію. З сьогодні все це фіксується у міжнародно визнаній системі – із доказовою базою, яка матиме реальну юридичну вагу", – написала вона.

Відтепер юридичні особи, державні та комунальні підприємства, органи влади, громади подають заяви за:

пошкоджену або знищену інфраструктуру (критичну і не критичну);

втрачені активи та недоотриманий прибуток;

витрати на ремонт і відновлення – включно з майбутніми.

Подання заяв доступне через вебпортал Дія. Окремі категорії також передбачені для держави Україна, органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад і муніципалітетів.

Ірина Мудра нагадала, що реєстр збитків об'єднує 44 держави та Євросоюз. У грудні 2025 року була підписана Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Комісія оцінюватиме подані до Реєстру збитків заяви та визначатиме розмір відшкодування. Станом на сьогодні до реєстру вже надійшло близько 150 тис. заяв.

Зараз Україна разом із партнерами продовжує роботу щодо створення фонду, який виплачуватиме компенсації згідно з рішеннями комісії за принципом, що фінансову відповідальність за завдані збитки несе рф.

Нагадаємо, в грудні 2024 року створений у Гаазі реєстр для постраждалих від російської агресії верифікував перші заяви від українців на відшкодування збитків.