Економіка Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев назвав реальний розмір середньої пенсії в Україні

2025-07-17 11:34

Станом на початок липня середня пенсія в Україні склала 6410,2 грн. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, у порівнянні із 1 квітня середня пенсія збільшилась на 1,1% (+69 грн.) та стала на 10,2% (+593,6 грн) більша, ніж в аналогічний період минулого року.

В Україні пенсію отримують майже 10,26 млн пенсіонерів.

Більшість (56,2%) отримують пенсію нижче 5000 грн, в т.ч. 35,7% - нижче 4000 грн, 3,7% - нижче 3000 грн. Ще 29% пенсіонерів мають пенсію від 5000 до 10 000 грн., 14,8% - понад 10 000 грн.

Гетманцев зазначив, що середня пенсія є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

За останніми даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 грн. (а в цінах червня він мав би наближатись до 7000 грн.).

"Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що заносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності", - зазначив нардеп.

Крім цього, за його словами, зростання середньої пенсії відстає від інфляції. Гетманцев нагадав, що річна інфляція у червні (до червня 2024 року) сягнула 14,3%, тоді як середня пенсія зросла на 10,2% (р/р).