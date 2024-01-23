ВОЙНА В Украине НАТО заключило сделку по поставкам боеприпасов на сумму более миллиарда евро для поддержки Украины

2024-01-23 20:04

Столтенберг выступил после того, как НАТО подписало контракт на "сотни тысяч выстрелов" 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые будут распределены между членами альянса для отправки в Украину.

Война на Украине - это "битва боеприпасов", предупредил глава НАТО Йенс Столтенберг, поскольку альянс подписал сделку на сумму 1,1 миллиарда евро на закупку большего количества боеприпасов для своих членов.

"Увеличение производства боеприпасов является абсолютной необходимостью, чтобы мы могли продолжать оказывать поддержку Украине", - заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Столтенберг, пишет FT.

"По потреблению боеприпасов мы видим в Украине, по потребностям мы видим. Нам необходимо наращивать производство", - добавил он.

Столтенберг выступил после того, как НАТО подписало контракт на "сотни тысяч выстрелов" 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые будут распределены между членами альянса для отправки в Украину или пополнения запасов, истощенных войной.

Боеприпасы для Украины - детали

В ЕС обещают к весне изготовить один миллион артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщили пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка, оборонной промышленности и космоса Йоханна Бернсель и представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано. В частности, как сказала Бернсель, в Еврокомиссии уверены, что годовые производственные мощности европейской оборонной промышленности достигнут поставленной цели по производству одного миллиона снарядов.

Управление материального обеспечения обороны (FMV) Швеции подписало соглашение с производителем боеприпасов Nammo. Оно направлено на увеличение изготовления 155-мм артиллерийских боеприпасов и усиление безопасности их поставок.