ВОЙНА В Украине НАТО заключило сделку по поставкам боеприпасов на сумму более миллиарда евро для поддержки Украины

2024-01-23 20:04

 

Столтенберг выступил после того, как НАТО подписало контракт на "сотни тысяч выстрелов" 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые будут распределены между членами альянса для отправки в Украину.

Война на Украине - это "битва боеприпасов", предупредил глава НАТО Йенс Столтенберг, поскольку альянс подписал сделку на сумму 1,1 миллиарда евро на закупку большего количества боеприпасов для своих членов.

"Увеличение производства боеприпасов является абсолютной необходимостью, чтобы мы могли продолжать оказывать поддержку Украине", - заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Столтенберг, пишет FT.

"По потреблению боеприпасов мы видим в Украине, по потребностям мы видим. Нам необходимо наращивать производство", - добавил он.

Столтенберг выступил после того, как НАТО подписало контракт на "сотни тысяч выстрелов" 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые будут распределены между членами альянса для отправки в Украину или пополнения запасов, истощенных войной.

Боеприпасы для Украины - детали

В ЕС обещают к весне изготовить один миллион артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщили пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка, оборонной промышленности и космоса Йоханна Бернсель и представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано. В частности, как сказала Бернсель, в Еврокомиссии уверены, что годовые производственные мощности европейской оборонной промышленности достигнут поставленной цели по производству одного миллиона снарядов.

Управление материального обеспечения обороны (FMV) Швеции подписало соглашение с производителем боеприпасов Nammo. Оно направлено на увеличение изготовления 155-мм артиллерийских боеприпасов и усиление безопасности их поставок.

subscriber subscriber

Еще по теме

США должны сохранять лидерство в международной поддержке Украины - Кирби

2024-01-23 22:15

Байден и Сунак обсудили поддержку Украины

2024-01-23 20:48

В Пентагоне назвали основную тему "Рамштайна" на фоне отсутствия денег США для Украины

2024-01-23 16:05

Курс валют на сьогодні - долар і євро стрімко дешевшають на готівковому ринку

2024-01-23 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

США должны сохранять лидерство в международной поддержке Украины - Кирби

2024-01-23 22:15

НАТО заключило сделку по поставкам боеприпасов на сумму более миллиарда евро для поддержки Украины

2024-01-23 20:04

Почему ВСУ сбили 21 ракету из 41 запущенной: Игнат назвал реальные причины

2024-01-23 19:15

Через атаку рашистів на Київ правоохоронці перекрили низку столичних доріг - повний перелік

2024-01-23 14:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

США должны сохранять лидерство в международной поддержке Украины - Кирби 2024-01-23 22:15
НАТО заключило сделку по поставкам боеприпасов на сумму более миллиарда евро для поддержки Украины 2024-01-23 20:04
Почему ВСУ сбили 21 ракету из 41 запущенной: Игнат назвал реальные причины 2024-01-23 19:15
Через атаку рашистів на Київ правоохоронці перекрили низку столичних доріг - повний перелік 2024-01-23 14:32