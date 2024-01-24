ВОЙНА В Украине Войска рф повредили в Украине каждую седьмую школу

2024-01-24 20:04

 

Около 900 тысяч детей в Украине учатся дистанционно, поскольку нет возможности посещать школы.

Российские военные разрушили в Украине более 200 школ, еще 1600 – повредили. От рук захватчиков пострадала каждая седьмая школа страны. Об этом сегодня, 24 января, во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташков.

"Если говорить о разрушенной образовательной инфраструктуре в целом по Украине, то только школ разрушено более 200, и более 1600 школ получили повреждения. Если перевести это в относительные цифры, то это каждая седьмая школа в Украине получила повреждения. И это безусловно вызывает отсутствие доступа к образованию у детей", - отметил чиновник.

Сташков добавил, что в настоящее время около 900 тысяч детей в Украине учатся дистанционно, поскольку нет возможности посещать школы.

"И в условиях войны это действительно вызов как для учителей, так и для самих учеников", - подчеркнул замминистра.

Напомним, в начале января российские военные нанесли ракетные удары по Кураховому в Донецкой области. В результате обстрела разрушены учебные заведения.

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