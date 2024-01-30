Жизнь Эпидемиологический порог превышен: в Киевской области зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

2024-01-30 22:15

На Киевщине зафиксировали рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В настоящее время эпидемический порог в области превышен на +8%.

Об этом на брифинге рассказала сотрудник ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Валентина Липчанчук, сообщили в Киевской ОВА. Было введено дистанционное обучение в школах трех районов региона.

"За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 39%. Теперь ее уровень незначительно превышает эпидемический порог (+8%). Самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Бориспольском районе, самые низкие – в Вышгородском районе. Половину от общего числа заболевших составляют дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди детей выросла на 44%", – говорится в сообщении.

В КОВА отметили, что на прошлой неделе, с 22 по 28 января включительно, в 33 учебных заведениях Киевской области были введены ограничительные мероприятия – дистанционное обучение: в Бориспольском (18), Фастовском (7) и Броварском (7) районах. Количество госпитализированных возросло по сравнению с предыдущей неделей на 44,8%, госпитализированы 302 человека, из них – 183 ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 25 января в школах отдельных регионов Украины ввели карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. В частности, в некоторых учебных заведениях Хмельницкой, Волынской, Киевской областей, а также городов Львова и Винницы ученики перешли на дистанционное обучение.