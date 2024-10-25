Жизнь В Украине стартовала кампания по вакцинации от гриппа прямо в аптеках

2024-10-25 18:28

Министерство здравоохранения заявило о запуске вакцинации от гриппа в аптеках. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что инициатива стартовала в Киеве, где с сегодняшнего дня каждый совершеннолетний украинец имеет возможность привиться против гриппа непосредственно в аптеке.

Первый такой пункт, принадлежащий одной из крупнейших аптечных сетей страны, которая присоединилась к программе, расположен в Киеве.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, правительство приняло все необходимые регуляторные изменения, чтобы обеспечить возможность вакцинации в аптеках.

"Теперь ждем активное добавление самих аптек, ведь от этого направления зависит масштабирование инициативы", - добавил он.

В свою очередь, председатель бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, отметил, что "возможность получить прививку от сезонного гриппа непосредственно в аптеке продемонстрировала положительный эффект в более чем 50 развитых странах".

Для проведения вакцинации аптеки должны получить лицензию на медпрактику.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кому передадут функции ликвидированных с 1 января 2025 года МСЕК

2024-10-23 15:38

Зафиксирован первый в мире летальный случай от нового штамма птичьего гриппа

2024-06-07 16:31

В Винницкой области продлили дистанционное обучение в школах

2024-02-06 09:24

Коронавирус вернулся. В Минздраве раскрыли данные за минувшую неделю

2024-02-02 10:27

Еще новости в разделе "Жизнь"

В Украине стартовала кампания по вакцинации от гриппа прямо в аптеках

2024-10-25 18:28

Нардеп Юрій Шаповалов кришує нафтовий бізнес з росією

2024-10-25 15:27

Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 ноября - сегодня идеальный день для работы и творчества

2024-10-25 09:29

В Украине полностью или частично обесточены 532 населенных пункта

2024-10-24 12:30
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В Украине стартовала кампания по вакцинации от гриппа прямо в аптеках 2024-10-25 18:28
Нардеп Юрій Шаповалов кришує нафтовий бізнес з росією 2024-10-25 15:27
Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 ноября - сегодня идеальный день для работы и творчества 2024-10-25 09:29
В Украине полностью или частично обесточены 532 населенных пункта 2024-10-24 12:30