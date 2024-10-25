Жизнь В Украине стартовала кампания по вакцинации от гриппа прямо в аптеках

2024-10-25 18:28

Министерство здравоохранения заявило о запуске вакцинации от гриппа в аптеках. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что инициатива стартовала в Киеве, где с сегодняшнего дня каждый совершеннолетний украинец имеет возможность привиться против гриппа непосредственно в аптеке.

Первый такой пункт, принадлежащий одной из крупнейших аптечных сетей страны, которая присоединилась к программе, расположен в Киеве.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, правительство приняло все необходимые регуляторные изменения, чтобы обеспечить возможность вакцинации в аптеках.

"Теперь ждем активное добавление самих аптек, ведь от этого направления зависит масштабирование инициативы", - добавил он.

В свою очередь, председатель бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, отметил, что "возможность получить прививку от сезонного гриппа непосредственно в аптеке продемонстрировала положительный эффект в более чем 50 развитых странах".

Для проведения вакцинации аптеки должны получить лицензию на медпрактику.