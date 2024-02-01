ВОЙНА В Украине В Нацполиции назвали число погибших в результате войны и выкраденных врагом мирных жителей

2024-02-01 10:27

Нацполиция Украины задокументировала гибель практически 9700 мирных жителей Украины в результате полномасштабной агрессии рашистов. Кроме того, 7000 гражданских пропали без вести, а ущерб от потери жилья и имущества украинцев превысил 40 млрд гривен. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник ГСУ Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Среди пострадавших - 18 тыс. детей, а среди погибших - 522.

"По нашим производствам 14 тыс. украинских детей оккупанты депортировали на рф и беларусь", - отметил чиновник.

Он обратил внимание, что речь идет только о территории, не оккупированной врагом, и добавил, что "страшно представить, что происходит в оккупации".

"С момента полномасштабного вторжения следователи Нацполиции идентифицировали более 3,6 тыс. человек, считавшихся пропавшими без вести", - рассказал Цуцкиридзе.

Однако неустановленными до сих пор остаются 2100 человек, включая военных, отметил чиновник. Большое число не идентифицированных - из Днепропетровской области.

"Понимаем, что в большинстве - это тела наших защитников, которых доставляют из передовой", - сказал начальник ГСУ Нацполиции.

По словам Цуцкиридзе, почти 1000 человек были идентифицированы именно ДНК-экспертизой.

Представитель Нацполиции также сообщил о повреждении и разрушении врагом 3700 учебных заведений, 1600 больниц, около 9000 объектов критической инфраструктуры, 185 тысяч жилых домов.

"Что касается непосредственно ущерба, который мы установили по результатам экспертиз, то украинцы потеряли своего жилья и имущества более чем на 40 млрд грн! И это я говорю только о тех производствах, которые расследует полиция и по которым уже есть экономические подсчеты", - отметил начальник ГСУ Национальной полиции.