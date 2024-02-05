ВОЙНА В Украине Військовим заборонили перебувати на лікуванні за кордоном більш як 12 місяців - рішення Уряду Шмигаля

2024-02-05 13:32

Загальний час перебування українських військових на лікуванні за кордоном становитиме не більше 12 місяців. Як повідомив у Телеграм постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук, відповідні зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 N 411 про направлення на лікування за кордон українських військових, були ухвалені під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", - йдеться у дописі.

Нагадаэмо, від початку повномасштабної війни в Україні діє механізм медичної евакуації для українців, які потребують спеціалізованої медичної допомоги та реабілітації (MedEvac). 

 

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За незаконное пересечение границы хотят давать до 12 лет тюрьмы - законопроект уже в Раде 2024-02-05 14:31
Військовим заборонили перебувати на лікуванні за кордоном більш як 12 місяців - рішення Уряду Шмигаля 2024-02-05 13:32
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