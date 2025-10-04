Політика Україна надасть юридичну допомогу громадянам, які кримінально переслідуються за кордоном

2025-10-04 10:31

Кабінет міністрів створив правові підстави для оплати послуг з надання професійної юридичної допомоги українцям, що кримінально переслідуються на території іноземної держави за участь у заходах оборони України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук на своєму Telegram-каналі.

За його словами, було внесено зміни до порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

Збільшено суму матеріальної допомоги, яка надається громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном.

Також створено правові підстави для використання закордонними дипустановами коштів держбюджету для оплати: