ВІЙНА В Україні Уряд змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку

2025-12-10 10:29

Уряд ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, котрі спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі та забезпечують економічну стійкість країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Так, одне з важливих нововведень – можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів – період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку.

Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету Міністрів. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.

