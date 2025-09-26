Життя За допомогою генної терапії вченим вдалося на 75 % сповільнити розвиток невиліковної хвороби Гантінгтона

2025-09-26 12:29

Вчені з Університетського коледжу Лондона вперше досягли прориву в лікуванні хвороби Гантінгтона - спадкового захворювання, що поступово руйнує нервову систему. За допомогою нової генної терапії вдалося сповільнити розвиток недуги на 75 %, повідомляють The Guardian та BBC.

Причиною хвороби є мутація в гені HTT, яка призводить до утворення токсичного білка гантінгтіну. Саме він руйнує клітини мозку та викликає поступове погіршення стану - від перепадів настрою й неконтрольованих рухів до деменції та паралічу.

Щоб блокувати вироблення шкідливого білка, науковці розробили спеціальний препарат на основі модифікованого вірусу. Він доставляє у нейрони "коригуючу" нитку ДНК. Процедура введення триває 12–20 годин і здійснюється через мікрокатетер у дві ділянки мозку.

У випробуваннях взяли участь 29 пацієнтів, які отримали високі дози препарату. Через три роки після терапії в них зафіксували значне уповільнення прогресування хвороби, кращі когнітивні й моторні показники, а також ознаки збереження нейронів.

"Тепер у нас є лікування однієї з найстрашніших хвороб у світі. Це справді величезний прорив. Я справді дуже рада" - заявила професорка Сара Табрізі, директорка Центру хвороби Гантінгтона в Університетському коледжі Лондона.

За словами вченої, нова терапія дає надію, що пацієнти зможуть довше зберігати самостійність та високу якість життя.

 

