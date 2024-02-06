ВОЙНА В Украине Украинским пенсионерам дали два месяца - кого и почему могут весной лишить выплат

2024-02-06 14:32

Пенсії ВПО без ідентифікації платитимуть лише до 31 березня. Однією з важливих змін стало прийняття Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги тим, хто постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України. Ця допомога спрямована на працівників об’єктів критичної інфраструктури, державних службовців та інших, які постраждали внаслідок конфлікту.

Також ухвалено Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та їхніх сімей. Цей порядок спростить процедуру призначення пільг тим, хто через участь у військових діях не може особисто звернутися за їх призначенням.

Для пенсіонерів, які отримали статус ветерана Другої світової війни до повномасштабного вторгнення, продовжено строки фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 року