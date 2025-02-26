Срок бронирования от мобилизации военнообязанных сотрудников продлят до 31 марта

Кабмин планирует продлить срок перебронирования военнообязанных сотрудников для бизнеса до 31 марта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В связи с тем, что государственные реестры были под кибератакой, и более 20 дней не было доступа, мы проговорили, что до 31 марта, на один месяц, продлим эту возможность", - сказал глава правительства.
Напомним, Кабинет министров автоматически продлил на один месяц бронирование от мобилизации, действовавших по состоянию на 19 декабря (когда была осуществлена кибератака на госреестры), но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.
В конце января компании-члены Европейской бизнес-ассоциации обратились к правительству с просьбой продлить действующие бронирования на два месяца и сместить крайний срок обновления критичности на 30 апреля.