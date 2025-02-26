ВОЙНА В Украине Срок бронирования от мобилизации военнообязанных сотрудников продлят до 31 марта

2025-02-26 08:24

Кабмин планирует продлить срок перебронирования военнообязанных сотрудников для бизнеса до 31 марта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В связи с тем, что государственные реестры были под кибератакой, и более 20 дней не было доступа, мы проговорили, что до 31 марта, на один месяц, продлим эту возможность", - сказал глава правительства.

Напомним, Кабинет министров автоматически продлил на один месяц бронирование от мобилизации, действовавших по состоянию на 19 декабря (когда была осуществлена ​​кибератака на госреестры), но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

В конце января компании-члены Европейской бизнес-ассоциации обратились к правительству с просьбой продлить действующие бронирования на два месяца и сместить крайний срок обновления критичности на 30 апреля.