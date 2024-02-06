ВОЙНА В Украине "Все в радиусе 30 километров горит" в ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

2024-02-06 20:04

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои с русскими оккупационными войсками. Противник не уменьшает давления, но, несмотря на это, оккупанты пока не способны достичь тех успехов, о которых они заявляют.

Об этом сообщил командир подразделения аэроразведки "TERRA" 3-го отдельного штурмового батальона Николай Волохов в интервью 24 каналу. Он отметил, что даже при активной обороне врага, иногда украинским военным удается осуществлять продвижение на несколько сотен метров вперед.

Волохов утверждает, что Силам обороны хорошо удается использовать на фронте FPV-средства.

"Все в радиусе 20-30 километров горит. По пехоте наносим удар. Трудно, потому что дожди. Трудно, потому что портятся дороги. Становится сложнее добраться до позиций", – отметил командир.

По его словам, из-за ухудшения погодных условий иногда совсем невозможно выезжать на позиции с помощью колесной техники, поэтому приходится использовать гусеничную. В то же время бойцам больше нравится передвигаться на небронированной технике, поскольку она менее интересна врагу для прицельного поражения.

Николай Волохов подчеркнул, что времена, когда можно было просто переждать, пока противник устанет, прошли, поскольку атаковать стало сложнее. Поэтому сейчас любая оборона активна. Противника следует держать в постоянном напряжении и не давать ему возможности создавать опорные пункты.

Он отметил, что наши воины являются сторонниками такой тактики на поле боя: уничтожить врага нужно раньше, чем он уничтожит тебя.

"Иногда бывает, что применяя меры активной обороны, ты преуспеваешь. И тут оказывается, что уже захватил определенные позиции и двигаешься вперед, хотя якобы оборонялись. Часто у нас такое было в 3 ОШБр, особенно 1 механизированный батальон этим славился. Так оборонялись, что даже продвинулись на 500 метров вперед", – подчеркнул командир 3 ОШБр.

Волохов отметил, что российские войска быстро адаптируются к новым условиям. Ведь если бы враг был уязвимым и менее активным, украинским защитникам уже давно удалось бы одержать победу в этой войне. Однако не следует забывать, что Украина ведет войну с мощным противником, за которым стоит сильная экономика, значительное количество населения и ресурсов.

"Если бы они не адаптировались, мы бы уже давно были на границе. Они адаптируются к нам, мы адаптируемся к ним. Это постоянная гонка. Пока у нас удается держаться. Трудно сказать, насколько мы впереди, но я считаю, что мы впереди". Потому что если бы мы не преобладали хотя бы в чем-то, то уже давно бы проиграли. Есть мотивационные, тактические и оперативные вещи, в которых мы преобладаем. Надеюсь, что так будет и дальше", – резюмировал Николай Волохов.

Ранее сообщалось, что воины Сил обороны Украины продвигаются на Бахмутском направлении на фронте, в районе населенного пункта Клищиевка. Украинским военным удалось выбить российских оккупантов с некоторых позиций и занять их.