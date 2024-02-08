ВОЙНА В Украине Партизаны выяснили, где роССияне держат корабли, которые обстреливают Украину ракетами

2024-02-08 20:48

Украинские партизаны обнаружили местонахождение российских военных кораблей, которые участвуют в массированных ракетных атаках на Украину.

Украинские партизаны выяснили, где находятся военные корабли рф, с которых оккупанты обстреливают Украину. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Новороссийске зафиксировали дислокацию малого ракетного корвета проекта 22800 "Каракурт" и малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М".

По нашим данным, именно с этих судов были запущены ракеты "Калибр" для обстрела украинских городов 7 февраля 2024 года. Координаты: 44.721779220175, 37.78196459936 - резюмировали в "АТЕШ"

Дополнение

Партизаны говорят, что эти корабли принадлежат к 41-й бригаде ракетных катеров чф россии. Они были переброшены из Севастополя в Новороссийск после успешных ударов Сил обороны Украины. Однако они продолжают привлекаться к нападениям на мирные города.

Напомним

Утром, 7 февраля, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 воздушные цели, в том числе 29 ракет и 15 ударных БПЛА, которые были запущены Россией для нанесения ударов по объектам на территории Украины.