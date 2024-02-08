ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили вражеский вертолет "Аллигатор": названо направление

2024-02-08 18:26


Силы обороны Украины в среду, 7 февраля, уничтожили ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор") российских войск. Вражескую "птичку" вместе с экипажем навеки приземлили на Авдеевском направлении.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Напомним, что утром об уничтожении очередного российского вертолета указывалось в сообщении Генштаба ВСУ оносительно потерь агрессора.

По словам бригадного генерала, по Ка-52 в операционной зоне ОСГВ "Таврия" отработали бойцы одного из механизированных подразделений. Он стал 325 вертолетом ВС РФ, которые украинские воины уничтожили с начала полномасштабной войны.

"Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен с ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении", – уточнил Тарнавский.

Он добавил, что ныне основные наступательные усилия армия РФ сосредотачивается на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях. Бригадный генерал поблагодарил за закалку каждого воина, который стоит на защите украинской земли и уничтожает врага и его технику.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

"Все в радиусе 30 километров горит" в ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

2024-02-06 20:04

Пропавший на роССии вертолет Ми-8 разбился в Карелии: подробности

2024-02-05 19:15

ВСУ продвинулись возле Бахмута — ISW

2024-02-04 14:30

фото Виталий Козловский ответил на обвинения в том, что он уже не служит в ВСУ

2024-02-02 18:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Стало известно, какое оружие Эквадор передаст Украине через США

2024-02-08 19:15

ВСУ уничтожили вражеский вертолет "Аллигатор": названо направление

2024-02-08 18:26

роССияне пытаются прорваться к Часовому Яру: что там происходит

2024-02-08 16:48

Стало известно, где враг отчаянно пытается прорвать нашу оборону

2024-02-08 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Стало известно, какое оружие Эквадор передаст Украине через США 2024-02-08 19:15
ВСУ уничтожили вражеский вертолет "Аллигатор": названо направление 2024-02-08 18:26
роССияне пытаются прорваться к Часовому Яру: что там происходит 2024-02-08 16:48
Стало известно, где враг отчаянно пытается прорвать нашу оборону 2024-02-08 15:37