ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили вражеский вертолет "Аллигатор": названо направление

2024-02-08 18:26



Силы обороны Украины в среду, 7 февраля, уничтожили ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор") российских войск. Вражескую "птичку" вместе с экипажем навеки приземлили на Авдеевском направлении.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Напомним, что утром об уничтожении очередного российского вертолета указывалось в сообщении Генштаба ВСУ оносительно потерь агрессора.

По словам бригадного генерала, по Ка-52 в операционной зоне ОСГВ "Таврия" отработали бойцы одного из механизированных подразделений. Он стал 325 вертолетом ВС РФ, которые украинские воины уничтожили с начала полномасштабной войны.

"Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен с ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении", – уточнил Тарнавский.

Он добавил, что ныне основные наступательные усилия армия РФ сосредотачивается на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях. Бригадный генерал поблагодарил за закалку каждого воина, который стоит на защите украинской земли и уничтожает врага и его технику.