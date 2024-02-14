Политика фото Бринк: США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

2024-02-14 20:48

 

США передали Украине оборудование для разминирования территорий, его стоимость составляет $1 млн.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в X

Прямая речь Бринк: "Более трети территории Украины заминировано в результате полномасштабного вторжения России. Сегодняшняя передача оборудования для разминирования стоимостью более 1 млн долларов США Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп разминирования, чтобы ускорить восстановление Украины".

Детали: Она также сообщила, что встретилась с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Обсуждали дальнейшую финансовую поддержку Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украину идет похолодание - прогноз погоды на ближайшие дни

2024-02-13 11:33

Сенат США провел новое процедурное голосование за законопроект о помощи Украине

2024-02-12 22:15

Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

2024-02-11 12:30

Франция передаст Украине гаубицы Caesar: Зеленский рассказал детали

2024-02-11 09:30

Еще новости в разделе "Политика"

Мы должны закончить войну выходом на границы Украины, другого варианта у нас нет, - Сырский

2024-02-14 22:15

фото Бринк: США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

2024-02-14 20:48

путин предложил США заморозить войну, посредники встретились в Турции, - Reuters

2024-02-14 20:04

Эрдоган заявил о "справедливом мире" между Украиной и роССией

2024-02-14 19:05
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Мы должны закончить войну выходом на границы Украины, другого варианта у нас нет, - Сырский 2024-02-14 22:15
фото Бринк: США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн 2024-02-14 20:48
путин предложил США заморозить войну, посредники встретились в Турции, - Reuters 2024-02-14 20:04
Эрдоган заявил о "справедливом мире" между Украиной и роССией 2024-02-14 19:05