США передали Украине оборудование для разминирования территорий, его стоимость составляет $1 млн.
Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в X
Прямая речь Бринк: "Более трети территории Украины заминировано в результате полномасштабного вторжения России. Сегодняшняя передача оборудования для разминирования стоимостью более 1 млн долларов США Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп разминирования, чтобы ускорить восстановление Украины".
Детали: Она также сообщила, что встретилась с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Обсуждали дальнейшую финансовую поддержку Украины.