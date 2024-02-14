Политика фото Бринк: США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

2024-02-14 20:48

США передали Украине оборудование для разминирования территорий, его стоимость составляет $1 млн.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в X

Прямая речь Бринк: "Более трети территории Украины заминировано в результате полномасштабного вторжения России. Сегодняшняя передача оборудования для разминирования стоимостью более 1 млн долларов США Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп разминирования, чтобы ускорить восстановление Украины".

Детали: Она также сообщила, что встретилась с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Обсуждали дальнейшую финансовую поддержку Украины.