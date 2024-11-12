ВОЙНА В Украине Дания закупит для украинской армии современные ракеты большой дальности

2024-11-12 14:31

Министерство обороны Украины и Министерство стратегических отраслей промышленности заключили с Данией ряд имплементационных соглашений, предусматривающих закупку для Сил обороны Украины украинских дальнобойных дронов, систем ПТРК, артиллерийских установок и ракет на сумму 4,2 млрд датских крон (629 млн долларов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соглашение стало продолжением договоренностей, зафиксированных в сентябрьском Письме о намерениях, которые подписали министры обороны Украины и Дании.

Общая сумма поддержки включает в себя 1,3 млрд датских крон из бюджета Дании и 2,9 млрд, полученных от процентов на замороженные российские активы под контролем Дании. Эта помощь позволит обеспечить Вооруженные Силы Украины самоходными артиллерийскими установками, беспилотниками, противотанковым и ракетным оружием до конца 2024 года.

Министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен подчеркнул, что "датская модель" финансирования украинских оборонных предприятий стремится не только обеспечить быстрые поставки необходимой техники, но и проложить путь для подобной поддержки со стороны других стран. Это сотрудничество, по его словам, свидетельствует о решительной поддержке борьбы Украины за свободу и суверенитет.

Благодаря "Датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 млн евро. За эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок Богдана для ВСУ.