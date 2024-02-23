Политика Блокада кордону Польщі: Анджей Дуда підтримав ідею зустрічі українського і польського урядів

2024-02-23 10:27

Президент Польщі Анджей Дуда підтримав ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Єврокомісії для вирішення ситуації на кордоні. Про це повідомив держсекретар Канцелярії президента Польщі Анджей Дера в ефірі TVN24.

"Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна... Наші фермери борються за засоби до існування... Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація дуже складна з обох сторін, з цього погляду, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", – заявив він.

Дера зазначив, що наразі немає іншого шляху, окрім переговорів, діалогу та рішень, що стосуються ЄС. Він нагадав, що багато фермерів у різних країнах протестують проти того, що відбувається із сільським господарством у Євросоюзі.

Держсекретар Канцелярії президента підкреслив, що Дуда підтримує зустріч двох урядів і докладає всіх зусиль, щоб підтримати і допомогти Україні.

"Не будемо забувати, що все, що наразі відбувається на кордоні, цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією, – це результат війни", – додав Дера.

На його думку, також доцільно, щоб головував на зустрічі польського та українського урядів, а також представників Євросоюзу Дональд Туск, тому що все, що відбувається, пов'язано з політикою ЄС.

"Весь цей конфлікт виникає через те, що стандарти сільськогосподарського виробництва різні в Україні та абсолютно різні в Євросоюзі. Тому в Україні ціна на цю продукцію інша, і тому польські фермери сьогодні борються за своє виживання та існування", – зазначив Дера.