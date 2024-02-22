Экономика Через блокаду польського кордону значно подорожчає газ для авто та дефіциту не буде

2024-02-22 12:30

Постачальникам скрапленого газу з технічних причин переорієнтуватися на залізницю важко, вони повинні об'їжджати польський кордон через Словаччину або Румунію.

Через потребу об'їжджати польську ділянку кордону під час імпорту скрапленого газу здорожчання цього пального може становити до 3 грн/л. Водночас дефіциту автогазу не очікується. Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в коментарі Укрінформу.

"Щодо скрапленого газу очікуємо здорожчання. Але якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу", – пояснив він.

На ринок бензину та дизельного пального впливу наразі експерт не прогнозує, адже постачальники цього пального уже пристосувалися до блокади.