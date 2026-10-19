Світ Туреччина завершила виготовлення свого космічного апарата для першої місії на Місяць

2026-10-19 16:11

Туреччина завершила виготовлення, складання та інтеграцію свого космічного апарата для першої місії на Місяць і має намір запустити його в першій половині 2027 року.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час Міжнародного астронавтичного конгресу (IAC 2026) в Анталії, передає кореспондент Укрінформу.

"У межах програми дослідження Місяця ми завершили виробництво, складання та інтеграцію розробленого нами місячного космічного апарата. Наразі ми проводимо системні випробування в умовах навколишнього середовища", – зазначив Ердоган.

За його словами, вага апарата складає приблизно 3,5 тонни, а частка компонентів, виготовлених в Туреччині, перевищує 80%.

"Ще важливіше те, що інженерний досвід, отриманий нами у таких проєктах, як İMECE та Türksat 6A, ми переносимо на нашу місячну місію. Тобто щоразу ми не починаємо з нуля, а переносимо знання та досвід, отримані під час попередньої місії, на наступну мету", – наголосив турецький лідер.

Згідно з даними Tübitak Uzay, який займається розробкою апарата, його запуск заплановано на першу половину 2027 року. Після старту політ до Місяця займе близько двох місяців. Апарат повинен вийти на кругову полярну орбіту на висоті приблизно 100 км над поверхнею Місяця.

На місячній орбіті апарат протягом щонайменше трьох місяців буде проводити наукові дослідження та технологічні операції. Залежно від перебігу місії термін його експлуатації може бути продовжено до півтора року.

В рамках місії планується вивчити взаємодію сонячного вітру з поверхнею Місяця, механізми утворення води на його поверхні, магнітні поля, теплові характеристики поверхні та радіаційне середовище навколо Місяця.

Після завершення наукової частини місії апарат планується контрольовано спрямувати на поверхню Місяця.