Политика Олаф Шольц пока не поддержал идею немедленно направить войска НАТО в Украину

2024-02-28 14:31

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею направить войска НАТО и ЕС в Украину. Он добавил, что во время конференции в поддержку Украины в Париже накануне было высказано мнение, что на украинской земле пока не будет никаких наземных войск, отправленных европейскими государствами или странами НАТО. Об этом глава немецкого правительства заявил журналистам во Фрайбурге.

Шольц отреагировал таким образом на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, после окончания конференции не исключившего, что западные наземные войска могут быть задействованы в Украине.

В то же время глава немецкого правительства отметил, что европейские лидеры уже готовы покупать оружие у третьих стран за пределами Европы, чтобы ускорить предоставление военной помощи Украине.

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