Политика Макрон заявил, что в вопросе размещения европейских войск в Украине мнение рф ничего не значит

2025-03-18 12:27

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что россия не имеет права голоса в вопросе размещения европейских войск в Украине. Об этом он заявил в интервью региональным изданиям, передает Le Parisien-Aujourd'hui en France.

"Украина является суверенным государством, и если она просит войска союзников быть на своей территории, то это не дело россии, принимать их или нет", - подчеркнул Макрон.

Также, по его мнению, Украина и США на переговорах в Саудовской Аравии сблизили взгляды и смогли установить доверие, договорившись о 30-дневном прекращении огня.

"Отказ Москвы принять соглашение о прекращении огня и неявные угрозы, которые прозвучали, говорят о неискренности российских обязательств и, по сути, о нежелании продолжать реальную миротворческую работу", - считает Макрон.

В то же время, по словам французского лидера, франко-британский план размещения иностранных войск в Украине, который сейчас завершается, уже привлек несколько стран. Он также не исключил предоставление Украине дополнительных истребителей Mirage, в том числе "третьими странами, которые их эксплуатируют".