Мир Протесты в Казахстане: во время силового разгона пострадали более тысячи человек

2022-01-06 13:46

В результате масштабных акций протеста в Казахстане пострадали уже более тысячи человек. Об этом сказала первый замглавы Минздрава страны Ажар Гиният в эфире государственного телеканала Хабар-24, сообщает Интерфакс в четверг, 6 января.

По ее словам, 400 человек госпитализированы, из них 62 находятся в реанимации.

Гиният сообщила, что "террористы нападают на врачей, пострадало 10 медработников".

"Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать к пострадавшим", – отметила она.

Также известно, что в столкновениях с протестующими в Алматы погибли 12 силовиков, еще 353 сотрудника получили ранения. При этом тело одного из правоохранителей было обнаружено с отсеченной головой. Накануне казахские силовики заявили о начале "масштабной зачистки" Алматы от протестующих. В городе была слышна стрельба, предположительно, автоматные очереди. А сегодня утром стало известно, что в Алматы десятки убитых.