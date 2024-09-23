ВОЙНА В Украине Полный Торопец! Разведка Британии назвала последствия уничтожения крупнейшего склада боеприпасов на рф

2024-09-23 14:31

Удар по крупнейшему складу боеприпасов рашистов в населенном пункте Торопец временно российской Тверской области скажется на операциях вражеских сил, в том числе в Курской народной республике, говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании.

В обзоре отмечается, что пораженный в ночь на 18 сентября стратегический склад боеприпасов в Торопце, расположенный примерно в 500 км от Украины, был одним из крупнейших на россии и содержал более 30 тысяч тонн снарядов.

Британская разведка считает, что причиной поражения склада стало ненадлежащее хранение боеприпасов, оставшихся уязвимыми к ударам дронов, несмотря на модернизацию в 2018 году после инцидентов с детонацией.

Это повлекло за собой "цепную реакцию каскадных детонаций в системе бункеров, что привело к огромным потерям боеприпасов", говорится в обзоре.

"российская противовоздушная оборона продолжает испытывать трудности в противодействии украинским операциям по нанесению дальнобойных ударов, несмотря на то, что утверждает, что перехватила более 50 БПЛА во время этой атаки", – отмечает разведка Минобороны Британии.

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