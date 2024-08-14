ВОЙНА В Украине Поиск и уничтожение противника в Судже завершен - Сырский

2024-08-14 20:04

 

Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил о завершении операции в Судже и продвижении на 1-2 км на Курщине. Взяты в плен 100 российских военных, основные усилия врага сосредоточены на Донецком направлении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ достигли прогресса на Курщине и завершили в населенном пункте Суджа операции по поиску и нейтрализации вражеских сил.

Об этом он рассказал во время доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Группировки Сил обороны продолжают вести наступательные операции на территории Курской области. С начала суток войска на отдельных направлениях продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток взято в плен 100 военнослужащих противника
- сообщил Александр Сырский.

Он добавил, что основные усилия врага сосредотачиваются на Донецком и Покровском направлениях.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, согласно которому на Курщине есть продвижение на 1-2 км с начала суток и уже более 100 пленных российских военных, также Глава государства поручил усилить восточное направление.

subscriber subscriber

Еще по теме

Транзит российского газа в ЕС через Украину упал до минимума

2024-08-09 14:35

Белый дом отреагировал на боевые действия в Курской народной республике

2024-08-09 08:26

Главнокомандующий ВСУ озвучил ограничения для использования на фронте истребителей F-16

2024-07-25 09:31

Угроза штурма со стороны роССиян в Запорожской области: Сырский сделал важное заявление

2024-07-24 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Поиск и уничтожение противника в Судже завершен - Сырский

2024-08-14 20:04

Силы обороны над Курской областью уничтожили Су-34

2024-08-14 18:26

В ISW считают, что украинские силы не контролируют всю территорию в Курской области, о которой заявили

2024-08-14 17:37

Украинцы без обновления данных не получат водительские права за границей

2024-08-14 16:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Поиск и уничтожение противника в Судже завершен - Сырский 2024-08-14 20:04
Силы обороны над Курской областью уничтожили Су-34 2024-08-14 18:26
В ISW считают, что украинские силы не контролируют всю территорию в Курской области, о которой заявили 2024-08-14 17:37
Украинцы без обновления данных не получат водительские права за границей 2024-08-14 16:48