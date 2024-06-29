Мир Иран угрожает "войной на уничтожение" в случае атаки Израиля на Ливан: что происходит

2024-06-29 13:30

 

Иран угрожает Израилю "войной на уничтожение" в случае атаки израильских войск на Ливан. Тегеран заявил, что рассматривает "полное привлечение всех фронтов сопротивления".

Угрозы были обнародованы в аккаунте Представительства Ирана в ООН в соцсети X. Так Иран отреагировал на планы Израиля по проведению наземной операции против "Хезболлы" на территории Ливана.

"Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все опции, в том числе полное привлечение всех фронтов Сопротивления, есть на столе", – отмечено в сообщении.

Напомним, 19 июня стало известно, что Израиль близок к принятию решения о военной операции на территории Ливана. Обещание нанести "сильный удар" по территории этого государства на Ближнем Востоке озвучил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац – после того, как ливанская террористическая группировка "Хезболла" показала девятиминутное видео, снятое над северной частью Израиля, в том числе городом Хайфа. Это видео и стало толчком для предупреждения Израиля в адрес "Хезболлы" о том, что эта группировка будет уничтожена в ходе "тотальной войны".

План наступательной операции на территорию Ливана, согласно заявлению израильских военных, уже одобрен.

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