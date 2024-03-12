Жизнь В Україні номерні знаки для авто дозволили виготовляти приватним фірмам

2024-03-12 15:37

В Україні з'являться номерні знаки з новими серіями (ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ВІН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB та NA).

Все тому, що тепер виготовляти номерні знаки зможуть приватні фірми. Мета - демонополізація та нормування ринку, яка сприятиме розвитку справедливої ​​ринкової конкуренції та підвищить зручність отримання адміністративних послуг.

У Головному сервісному центрі МВС поділилися, що в Україні запровадять нові комбінації номерних знаків з символами з латинського алфавіту. Водії зможуть отримати їх у підприємця, який надаватиме таку послугу офіційно.

Суб'єкти господарювання, які планують зареєструвати свою діяльність з виготовлення номерних знаків, мають подати до Головного сервісного центру МВС необхідний перелік документів. Вони затверджені ухвалою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2023 р. № 774.

Після прийняття заявки протягом 5 днів підприємець чи підприємство приєднується до відповідного реєстру. Це дасть можливість виготовляти номерні знаки.