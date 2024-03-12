ВОЙНА В Украине В ГУР отреагировали на заход легиона "Свобода России" на территорию рф

2024-03-12 18:26

 

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал действия бойцов легиона "Свобода России".

Об этом он сообщил в комментарии 24 Канала.

Так, сегодня утром легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ.

Комментируя данные события, Юсов подчеркнул, что легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон действуют как самостоятельные подразделения на территории России, ведь к ним относятся граждане РФ.

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории, так называемой РФ", – сказал он.

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