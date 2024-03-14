ВОЙНА В Украине В ВСУ назвали стратегическую цель рф на востоке

2024-03-14 21:37

Если россияне возьмут Лиман, это "откроет им прямую дорогу на Славянск и Краматорск. Это стратегическая цель номер один".

Ситуация на фронте напряженная. Россияне пытаются штурмовать круглосуточно, за прошедшие сутки отражались атаки днем, вечером и сегодня ночью. Об этом заявил командир взвода 95-й ОГШБр Станислав Краснов в эфире телемарафона.

По его словам, войска РФ штурмовали небольшими пехотными группами, продвигаясь по 5-10 метров вперед и прячась в земельных окопах.

"Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно. Танки также уничтожаются, в частности, вчера. Ситуация тяжелая, но мы держим линию обороны", - рассказал Краснов.

Он добавил, что россияне пытаются надеяться на удачу: несколько дней они продвигаются пехотой, а затем неожиданно привлекают танки. Однако им не удается проехать, а сгоревшие танки остаются на месте.

Краснов отметил, что Терны - это один из ближайших крупных населенных пунктов, который идет в Лиман. Командир взвода 95 ОДШБр считает, что если россияне возьмут Лиман, это "откроет им прямую дорогу на Славянск и Краматорск. Это стратегическая цель номер один".

Сейчас войска РФ занимают господствующие высоты позади Тернов.

"Там ландшафт - это посадки и реки, поэтому важно командирам уметь правильно размещать личный состав", - заявил Краснов.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений.

За сутки уничтожены 970 военных РФ.