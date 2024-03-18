ВОЙНА В Украине В Сумской области украинские пограничники уничтожили три группы вражеских диверсантов

2024-03-18 10:27

В Сумской области пограничники вместе с бойцами Сил обороны помешали трем российским ДРГ проникнуть в глубь нашей страны. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В первом случае пограничники обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, двигавшихся с территории страны-агрессора. По диверсантам открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой. В других двух случаях пограничники совместно с ВСУ заранее обнаружили вражеские ДРГ и открыли огонь на поражение", – говорится в сообщении.

Для усиления направлений мероприятия ДРГ противника выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы, Нацгвардии и ВСУ, привлечен артиллерийский и минометный расчет.

Во всех трех случаях планы противника сорваны. Враг отошел назад.

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