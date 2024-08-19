ВОЙНА В Украине В роССии заявили, что ВСУ уничтожили третий мост на реке Сейм

2024-08-19 18:26

Уничтожение этого моста - это сильный удар по логистике находящихся между рекой и госграницей россиян, отмечают аналитики.

ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм в Курской области. Таким образом, украинские защитники отрезали группировку российских войск от снабжения. Об этом заявил российский провластный "военкор" Владимир Романов.

"Ситуация опасна и требует эвакуировать Рыльск и Льгов пока не поздно", - утверждает пропагандист.

Аналитики ранее отмечали, что уничтожение этого моста - сильный удар по логистике россиян, которые находятся между рекой и украинской границей.

В частности, это означает, что враг сможет получать все необходимое разве что на лодках, а чтобы ретироваться, им придется плыть.

Позже стало известно, что в селе Званное Глушковского района Курской области России украинская армия нанесла серьезное повреждение автомобильному мосту через реку Сейм.