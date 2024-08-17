ВОЙНА В Украине фото «Важнейшая артерия логистики». ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области

2024-08-17 13:30

Telegram-каналы страны-агрессора России утверждают, что Силы обороны Украины разрушили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области.

Врио губернатора Курской области признал разрушение автомобильного моста через Сейм в Глушковском районе.

Пропагандистский канал Mash опубликовал, как утверждается, фото разрушенного моста. По версии канала, упал один из пролетов, а часть Глушковского района «отрезана» — Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.

Пропагандист Роман Алехин утверждает, что ВСУ также «наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района» и намерены захватить участок Глушковского района по реке Сейм. Об уничтожении моста заявили еще несколько «военкоров» страны-агрессора.

Как пишут Важные истории, мост был важнейшей логистической артерией российских войск в этом районе. Так называемые российские «военкоры» опасаются, что его уничтожение может означать начало захвата Глушковского района.

Появлялась информация, что первый удар по мосту был нанесен 15 августа, после чего местные власти решили эвакуировать жителей района.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции Сил обороны в Курской области. Он подчеркнул, что цель операции, которая началась 6 августа, — освободить приграничные территории Украины от российских войск, которые регулярно обстреливали Сумскую область.

15 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем Украины уже находятся 82 населенных пункта Курской области — это 1150 квадратных километров, в том числе город Суджа.