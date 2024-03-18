Политика путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта рф с НАТО

2024-03-18 19:15

 

Путин, комментируя вероятность войны РФ с НАТО, заявил, что "все возможно в современном мире".

Владимир Путин после "перевыборов" грозит Третьей мировой войной в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Я думаю, что все возможно в современном мире. Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что вряд ли в этом кто-то заинтересован", — цитирует его издание.

Отметим, что по состоянию на утро 18 марта президент РФ Владимир Путин победил на президентских "выборах", набрав 87,29% голосов. Такие данные приводит экзит-полл Всероссийского центра изучения общественного мнения. Цивилизованный мир не признает "выборы" и "победу" на них Путина.

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