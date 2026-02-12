ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-02-12 16:47

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 124 бойових зіткнення з ворогом. На Покровському напрямку захисники зупинили 22 атаки окупантів. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка.

На Куп'янському напрямку відбулася одна ворожа атака. Оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог провів 10 атак. Намагався вклинитися в оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Твердохлібове та у бік Лимана, Ставків.

На Слов'янському напрямку захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив дев'ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове.

На Олександрівському напрямку противник здійснив п'ять атак у районі Злагоди та у бік Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку захисники відбили одну атаку противника в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів робочу нараду з командирами підрозділів ДШВ та штурмових полків щодо оперативної обстановки в Запорізькій і Дніпропетровській областях.