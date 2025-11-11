ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-11-11 16:46

На фронті за добу зафіксовано 170 боєзіткнень, понад третина з них - на Покровському напрямку. Про це 11 листопада повідомив Генштаб ЗСУ.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу росіян.

Зазначається, що ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосувавши три ракети і 77 керованих авіабомб. Крім того, росіяни здійснили 4 231 обстріл, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4 286 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 16 бойових зіткнень. Ворог здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку сталося 10 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 російських атак. Сили оборони відбили штурмові дії у районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися у районі Коровиного Яру та в бік Лимана.

На Слов’янському напрямку загарбники шість разів атакували позиції Сил оборони у районах Серебрянки і Дронівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку російська армія здійснив 14 атак у районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру і Софіївки.

На Покровському напрямку захисники України зупинили 63 російські атаки у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія і Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік Іванівки, Соснівки, Вороного, Орестополя та Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку російські війська п’ять разів безуспішно намагалися просунутись на позиції українських захисників у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили три марні спроби просування до позицій Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.