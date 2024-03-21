ВОЙНА В Украине Разоблачен работник тернопольского ТЦК, помогавший за деньги уклоняться от мобилизации

2024-03-21 10:27

Штаб-сержант тернопольского ТЦК систематически брал взятки товаром в обмен на обещание освободить от службы в армии. Правонарушителя задержали и объявили ему подозрение. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.



"Военнослужащий предлагал мужчинам призывного возраста помочь избежать мобилизации. За деньги фигурант обещал удалить из баз данных информацию о факте вручения повестки и не прибытия в военкомат военнообязанных. Свою услугу оценивал в 20-40 тысяч гривен.



Чтобы оставаться незамеченным, взяточник придумал собственную коррупционную схему. Уклонисты шли оплачивать в магазине выбранный злоумышленником товар, в том числе и стройматериалы, после чего передавали ему чек и накладную. С этими доказательствами оплаты фигурант либо беспрепятственно забирал товар, либо возвращал себе деньги за него", – говорится в сообщении.



Правоохранители задержали злоумышленника и объявили ему подозрение по статье Принятие предложения, обещания или извлечения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).



Злоумышленнику теперь грозит до 10 лет за решеткой.