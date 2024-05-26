ВОЙНА В Украине Могут применить дубинки: объявленных в розыск военнообязанных принудительно будут доставлять в ТЦК

2024-05-26 13:30

Украинцам рассказали, будет ли полиция принудительно доставлять в ТЦК военнообязанных, объявленных в розыск.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью Интерфакс-Украина.

Так, по его словам, отныне полицейские будут проверять документы военнообязанных в общественных местах и принудительно доставлять в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) тех, кто находится в розыске.

"Если же установлено лицо, которое в соответствии с обращением ТЦК и СП совершило административное правонарушение, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП, то в таком случае полицейский уполномочен на осуществление административного задержания и доставки военнообязанного в ТЦК и СП", - объяснил Выговский.

Кроме того, глава полиции отметил, что полиция при исполнении полномочий уполномочена применять меры принуждения.

"Вид и пределы применения таких мер зависят исключительно от объема противоправных действий лица. Обычно, если не установлена причастность лица к совершению преступлений, то к лицу, совершающему злостное неповиновение законному требованию полицейского, могут быть применены такие меры принуждения как физическая сила и специальные средства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки)", - добавил он.