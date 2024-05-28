ВОЙНА В Украине Аналитики ISW подтвердили, что попытка наступления врага на севере Харьковщины провалилась

2024-05-28 08:25

Планы рашистов на севере Харьковской области потерпели провал из-за преждевременного начала наступательных операций. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Они предполагают, что террористическим войскам рф удалось застать Силы обороны врасплох и добиться тактически значительных успехов в менее защищенных районах Харьковской области. Однако, на этом все.

В ISW напомнили, что Государственное бюро расследований Украины уже объявило о начале расследования ненадлежащей подготовки украинской обороны в этом районе и оставлении отдельными подразделениями ВСУ позиций в районе поселка Липки и Волчанска.

В ГБР считают, что это позволило вражеским войскам продвинуться ко второй линии украинской обороны.

Эксперты отмечают, что ограниченность человеческих ресурсов не позволила российским войскам добиться более глубокого проникновения в области.

"Российское военное командование считало, что сосредоточение больших сил насторожит украинские войска и лишит их возможности провести оперативную неожиданность. Однако решение россии не задействовать немедленно существенные резервы, не позволило российским войскам добиться быстрых успехов и более глубокого проникновения", - говорится в отчете.

Аналитики отметили, что Силы обороны укрепились на оборонных позициях в этом районе. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Кулеба посоветовал аналитикам быть осторожнее в прогнозах по контрнаступлению Украины

2023-08-21 11:33

Военные аналитики уже просчитывают планы войны до лета следующего года – WSJ

2023-08-14 16:48

Американские аналитики подтвердили, что ВСУ заняли позиции на Левобережье Херсонщины

2023-08-13 08:30

Угроза радиационной катастрофы. Аналитики ISW объяснили, зачем роССия обстреливает ЗАЭС

2022-11-22 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Аналитики ISW подтвердили, что попытка наступления врага на севере Харьковщины провалилась

2024-05-28 08:25

ВС рф накапливают силы и готовятся к наступлению на границе двух областей Украины — ISW

2024-05-27 20:48

Не только ТЦК: кто имеет право проверять военный билет

2024-05-27 20:04

Ракеты к Patriot и танки Leopard: СМИ сообщили о помощи Украине от Испании

2024-05-27 16:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Аналитики ISW подтвердили, что попытка наступления врага на севере Харьковщины провалилась 2024-05-28 08:25
ВС рф накапливают силы и готовятся к наступлению на границе двух областей Украины — ISW 2024-05-27 20:48
Не только ТЦК: кто имеет право проверять военный билет 2024-05-27 20:04
Ракеты к Patriot и танки Leopard: СМИ сообщили о помощи Украине от Испании 2024-05-27 16:48