ВОЙНА В Украине Аналитики ISW подтвердили, что попытка наступления врага на севере Харьковщины провалилась

2024-05-28 08:25

Планы рашистов на севере Харьковской области потерпели провал из-за преждевременного начала наступательных операций. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Они предполагают, что террористическим войскам рф удалось застать Силы обороны врасплох и добиться тактически значительных успехов в менее защищенных районах Харьковской области. Однако, на этом все.

В ISW напомнили, что Государственное бюро расследований Украины уже объявило о начале расследования ненадлежащей подготовки украинской обороны в этом районе и оставлении отдельными подразделениями ВСУ позиций в районе поселка Липки и Волчанска.

В ГБР считают, что это позволило вражеским войскам продвинуться ко второй линии украинской обороны.

Эксперты отмечают, что ограниченность человеческих ресурсов не позволила российским войскам добиться более глубокого проникновения в области.

"Российское военное командование считало, что сосредоточение больших сил насторожит украинские войска и лишит их возможности провести оперативную неожиданность. Однако решение россии не задействовать немедленно существенные резервы, не позволило российским войскам добиться быстрых успехов и более глубокого проникновения", - говорится в отчете.

Аналитики отметили, что Силы обороны укрепились на оборонных позициях в этом районе.