ВОЙНА В Украине Американские аналитики подтвердили, что ВСУ заняли позиции на Левобережье Херсонщины

2023-08-13 08:30

 

Бойцы Вооруженных сил Украины уже некоторое время сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, в отличие от предыдущих своих рейдов.

Как отмечается в отчете, аналитики ISW пока не считают эти позиции плацдармом.

После нескольких дней ограниченных рейдов через Днепр ВСУ заняли позиции к западу от Казачьих Лагерей. Российские "военкоры" утверждали, что украинские разведывательные группы продолжают действовать в этом районе, хотя сам населенный пункт все еще оккупирован.

Кроме того, разведывательные группы ВСУ продолжают действовать в районе Антоновского моста и Голой Пристани, а также проводят рейды через реку Днепр. По мнению экспертов, заявления России о том, что украинские силы сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра, позволяют предположить, что оккупанты обеспокоены тем, что Силы обороны заняли полустойкие позиции на берегу.

По оценке аналитиков ISW, эффективная механизированная контратака РФ может поставить под угрозу украинскую передовую позицию. Однако пока неизвестно, имеют ли российские силы необходимые для этого механизированные резервы.

ВСУ закрепились на новом плацдарме - что известно

На днях в Сети появилась информация от военного обозревателя издания Bild Юлиана Репке, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Он утверждал, что от этих позиций до Северной админграницы с Крымом всего 83 километра.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на том участке фронта "определенные подразделения выполнили определенную задачу", однако деталей не предоставила.

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